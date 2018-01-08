Coutinho imzayı attı

Avrupa'da yılın transferi resmen gerçekleşti. Coutinho, kendisini Barcelonalı yapan resmi sözleşmeye imzayı attı.160 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı futbolcunun yıllık ücreti de belli oldu.

Buna göre Coutinho, Barça'dan yıllık 15 milyon euro kazanacak.