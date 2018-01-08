Coutinho imzayı attı
Coutinho, kendisini Barcelonalı yapan resmi sözleşmeye imzayı attı.
Avrupa'da yılın transferi resmen gerçekleşti. Coutinho, kendisini Barcelonalı yapan resmi sözleşmeye imzayı attı.160 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı futbolcunun yıllık ücreti de belli oldu.
Buna göre Coutinho, Barça'dan yıllık 15 milyon euro kazanacak.
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