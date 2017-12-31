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Coutinho'nun Barcelona'ya transferini resmen açıkladılar

Sezon başında Liverpool'dan Barcelona'ya transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'nun İspanyol ekibine transferi sürpriz bir şekilde açıklandı. İşte Barcelona cephesinden gelen o açıklama...

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Barcelona, geçtiğimiz yazdan bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı Philippe Coutinho transferinde mutlu sona ulaşmış gibi görünüyor.
 
Dün kulübe yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusunun Barcelona'da ev baktığını duyurmuş ve transferin bittiğini müjdelemişti.
 
Bugün de dev spor giyim markası Nike, resmi web sitesinden yayınladığı reklamda Brezilyalı yıldızın Katalan kulübüne transferini duyurdu.
 
Siteden yayımlanan duyuruda "Philippe Coutinho, Camp Nou'yu aydınlatmaya hazır. Formalarınızı şimdiden ayırtın." ifadeleri kullanıldı. (Sporx)
 

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