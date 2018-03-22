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Craig Shakespeare: Cenk Tosun'un ne kadar çalışkan olduğunu gördük

Everton antrenörlerinden Craig Shakespeare, kulübün resmi televizyonuna yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı.

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Everton'da son 3 maçta 4 gol birden atarak takımını sırtlayan isim olan milli futbolcu Cenk Tosun'a takımın antrenörlerinden Craig Shakespeare övgüler yağdırdı.

Devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer ettikleri Cenk'le ilgili kulübün resmi televizyon kanalına konuşan Shakespeare, şu yorumlarda bulundu:

"Cenk, ilk geldiğinde Premier Lig'in temposuna çok şaşırmıştı. Bu yüzden sadece takıma değil, İngiliz futboluna alışması da zaman aldı. Ancak bu sorunu aşmak için ekstra antrenmanlar yaptı ve bu sayede onun ne kadar çalışkan olduğunu gördük.

Yaptığı bu çalışmalar da maçlarda sonucunu verdi. Zaten Cenk ilk geldiğinde de çalışkan olduğunu biliyorduk ve bir antrenörseniz böyle bir oyuncuyu elbette desteklersiniz."

(Fanatik)

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