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Criscito'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Sol bek arayışı içinde olan Fenerbahçe'de adaylardan birinin de Zenit'li Domenico Criscİto olduğu belirtiliyordu. İtalyan oyuncunun menajeri, olası transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

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Domenico Criscito'nun menajeri D'Amico Andrea, oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus basınında çıkan "Zenit'le sözleşme yeniledi" haberlerinin doğru olmadığını belirten Andrea, oyuncusunun sözleşmesinin bu sezon sonu bittiğini söyledi.

"Fenerbahçe'den kisme bize ulaşmadı!"

Criscito'nun adının Türk basınında Fenerbahçe'yle anıldığına şaşıran Andrea, "Hayır. Kimse bizle görüşmedi. Fenerbahçe'den ya da herhangi bir Türk kulübünden bizi arayan olmadı. Oyuncumla 1-2 hafta içinde görüşeceğim. O zaman transfer konusunu konuşacağız ama ara transfer için kimseden herhangi bir teklif almadık." açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon Zenit formasıyla toplamda 28 maça çıktı, 4 gol 4 asistlik katkısıyla iyi bir performans sergiledi. Criscito, ligde çıktığı 20 maçın hepsinde 90 dakika sahada kaldı. İtalyan oyuncu sol bek, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyebiliyor. 

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