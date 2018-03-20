Cristiano Ronaldo Çin'e gidiyor

Cristiano Ronaldo’nun futbol hayatına Çin’de devam etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Guangzhou Evergrande teknik direktörü Luis Felipe Scolari, yıldız futbolcuyla aralarında geçen konuşmaları aktardı ve Real Madridli ismin Uzakdoğu ülkesine sıcak olduğunu savundu.

Ödül töreninde Çin muhabbeti

Portekiz’de Yılın Futbolcusu ödül töreninde bir araya geldiklerini aktaran Scolari, burada Ronaldo’nun kendisinden detaylı bilgi aldığını ifade etti. İspanya’da hakkında açılan vergi soruşturmalarından dolayı ülkeden ayrılabileceği belirtilen futbolcunun, Çin’i de bir seçenek olarak değerlendirdiği belirlendi.

‘Çin’deki hayatı birkaç kez sordu’

Luis Felipe Scolari “Ronaldo bana bir çok kez Çin’deki hayatın nasıl olduğuyla ilgili sorular sordu. Ben de ona her şeyi tüm detaylarıyla anlattım. Ben de kendisine Çin’e gitmesi yönünde tavsiyede bulundum. Neden Çin’e gelmesin ki? Şunu unutmayalım Ronaldo bir marka… Kendi isminde ürünleri var, bir çok ürünün reklam yüzü ve Çin dünyanın en büyük ülkesi. İşin bir de bu yönü var” dedi.

(Skorer)