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Cristiano Ronaldo'nun bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de tecavüz ettiği iddia edilen bir kadına susması için 375 bin dolar verdiği belirtildi.

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Alman Der Spiegel'in haberine göre, olay 2009'da, Portekizli oyuncunun tatil yaptığı Las Vegas'ta yaşandı. Ronaldo'nun tecavüz ettiği iddia edilen kadın 20 yaşındaydı.
 
Gazeteye konuşan kaynak, Ronaldo'nun ceza almaması için avukatların, ismi açıklanmayan kadına dava açmaması için 375 bin dolar verdiğini ileri sürdü.
 
Yıldız futbolcunun avukatı bir açıklama yaparak bu olayın doğru olmadığını beyan etti. Avukat ayrıca bu haberleri yapanlara karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını da dile getirdi.

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