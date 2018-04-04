Cristiano Ronaldo’nun golü Juventus Real Madrid maç özeti golleri önemli anları

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı Juventus Real Madrid maç özeti nefes kesen dakikalara sahne oldu. Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun golü ise geceye damga vurdu. Juventus Real Madrid özet goller ve önemli anlar sayfamızda yer alıyor. İtalya’da oynanan maçı Real Madrid 3-0 gibi net bir skorla kazandı ve yarı finalin kapısını ardına kadar açtı. Cristiano Ronaldo’nun muhteşem golü futbol severler tarafından hafızalara şimdiden kazındı. İşte, Juventus Real Madrid maç özeti. Ayrıca Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

JUVENTUS REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Maça adeta golle başlayan konuk ekip, 3. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Juventus ilk yarıda eşitliği yakalamak için birçok pozisyona girdi ama 3. bölgede bir türlü etkili olamadı ve taraflar soyunma odasına 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle gitti. İkinci yarıda ilk dakikalarda tempo biraz düşüktü. Maçın sonlarına yaklaştıkça iki takım da gol için yüklenmeye başladı. Juventus kaçırdı ama Real Madrid yine affetmeyen taraftı.

64. dakikada Ronaldo attığı muhteşem rövaşata golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. Kendisinin ve takımının 2. golünü atan Portekizli süperstar, Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç üst üste gol atmayı da başardı. Maçın final golü ise Brezilyalı bek Marcelo'dan geldi. 72. dakikada peşini bırakmadığı ve sürüklediği topu büyük bir ısrarla ağlara gönderen Marcelo, maçın da skorunu belirledi. Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Juventus'u 3-0 mağlup etti ve yarı final için çok büyük bir avantaj yakaladı.

Yarı finale adını yazdıracak takımın belli olacağı karşılaşma 11 Nisan'da Santiago Bernabeu'da oynanacak.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Ayrıca Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

SEVİLLA - BAYERN MÜNİH: 1 – 2

Gecenin bir diğer maçında ise bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Alman temsilcisi Bayern Münih, deplasmanda İspanyol takımı Sevilla'yı 2 - 1 yendi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadelede Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 37'nci dakikada Jesus Navas (k.k.) ve 68'inci dakikada Thiago Alcantara'dan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise 32'nci dakikada Sarabia kaydetti.

Bu iki maçın rövanşı 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak.