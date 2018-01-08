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Ronaldo dibe vurdu

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, ara transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, 213 milyon avroyla Paris Saint-Germain'den (PSG) Neymar oldu.

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak  2018 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi  olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya  (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki  piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde  gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği  performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, yaz transfer  döneminde 210,7 milyon avro piyasa değeri bulunan Neymar'ın fiyatı, 213 milyon  avroya çıktı.

PSG'nin, 2017 yazında 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini  ödeyerek Barcelona'dan transfer ettiği Neymar, futbol piyasasının en değerli  oyuncusu olmaya devam etti.

Brezilyalı futbolcuyu, yarım sezonda değeri 151,7 milyondan 202,2  milyon avroya çıkan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi izledi.

CIES'in değerini 194,7 milyon avro olarak belirlediği Tottenham'ın 24  yaşındaki golcüsü Harry Kane ise 3. sıraya yerleşti.

PSG'nin Monaco'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Kylian Mbappe'ye de  192,5 milyon avro değer biçildi.

Ronaldo 49. sıraya düştü

Son 10 yıldır dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için Messi ile  kıyaslanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, listenin 49.  sırasına gerilemesi dikkati çekti.

2017 yaz transfer döneminde 112,4 milyon avroluk tahmini bonservis  bedeliyle 11. sırada yer alan Ronaldo'nun değeri, 80,4 milyon avroya düştü.

Gelecek ay 33 yaşına girecek Ronaldo, tüm kulvarlarda 53 gol attığı  2017 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga, İspanya Süper  Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış ve 5. kez yılın  futbolcusu seçilmişti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Neymar (PSG): 213 milyon avro  

2. Lionel Messi (Barcelona): 202,2

3. Harry Kane (Tottenham): 194,7

4. Kylian Mbappe (PSG): 192,5

5. Paulo Dybala (Juventus): 174,6

6. Dele Alli (Tottenham): 171,3  

7. Kevin De Bruyne (Manchester City): 167,8

8. Romelu Lukaku (Manchester United): 164,8

9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,2  

10. Paul Pogba (Manchester United): 147,5

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