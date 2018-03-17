Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ç.Rizespor: 1 Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in takımı Çaykur Rizespor ile Eyüp Arın'ın çalıştırdığı Adanaspor karşılaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in takımı Çaykur Rizespor ile Eyüp Arın'ın çalıştırdığı Adanaspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Adanaspor 26. dakikada Roni'nin golüyle öne geçerken, Karadeniz temsilcisinde Galip Güzel 78'de skoru eşitledi. Adanaspor'da 86'da golü atan Roni kırmızı kartla oyun dışında aldı.

Alınan bu sonucun ardından Rizespor 52 puana yükseldi ve yenimezlik serisi 7 maç oldu. Adanaspor ise 34 puana çıktı, 4 hafta sonra puan geldi.

Ligin bir sonrak haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Adanaspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD bizimle çalışmak istiyorsa Fırat´ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD bizimle çalışmak istiyorsa Fırat´ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartmalı

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA