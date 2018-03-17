Ç.Rizespor: 1 Adanaspor: 1
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in takımı Çaykur Rizespor ile Eyüp Arın'ın çalıştırdığı Adanaspor karşılaştı.
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in takımı Çaykur Rizespor ile Eyüp Arın'ın çalıştırdığı Adanaspor kozlarını paylaştı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Adanaspor 26. dakikada Roni'nin golüyle öne geçerken, Karadeniz temsilcisinde Galip Güzel 78'de skoru eşitledi. Adanaspor'da 86'da golü atan Roni kırmızı kartla oyun dışında aldı.
Alınan bu sonucun ardından Rizespor 52 puana yükseldi ve yenimezlik serisi 7 maç oldu. Adanaspor ise 34 puana çıktı, 4 hafta sonra puan geldi.
Ligin bir sonrak haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Adanaspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.
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