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Ç.Rizespor Albert Bunjaki'yi yalanladı

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük konusunda Albert Bunjaki ile görüşme halinde olduklarına yönelik basında çıkan iddiaları yalanladı.

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Çaykur Rizespor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Basında bir süredir mavi-yeşilli takımın başına geçeceği konuşulan Albert Bunjaki ile ilgili de kulüpten bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli medya kuruluşlarında yoğun olarak yer alan haberlerde, Teknik Direktör Albert Bunjaki ile temasta olduğumuz ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğuna vurgu yapılmaktadır. Kulübümüzün bahsi geçen teknik adamla hiçbir teması ve düşüncesi bulunmamaktadır. Kulübümüz Bursaspor maçı hazırlıklarına bünyemizde görev yapan başarılı Teknik Direktör Mehmet Ali Karaca ve ekibi ile devam ekmektedir. 16 Eylül Pazar günü Rize’de oynanacak zorlu maçta takımımızın başında Rize’mizin yetiştirdiği teknik adam Mehmet Ali Karaca yer alacaktır. Taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaşacağımıza inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

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