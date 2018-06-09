Ç.Rizespor Mustafa Pektemek'i istiyor
Beşiktaş’ın yollarını ayırmayı planladığı isimler arasında yer alan Mustafa Pektemek’e son olarak Çaykur Rizespor talip oldu.
Beşiktaş’ın yollarını ayırmayı planladığı isimler arasında yer alan Mustafa Pektemek’e son olarak Çaykur Rizespor talip oldu.
Eski takımı Gençlerbirliği’nin teklifine, geçen sezon küme düşmesi sebebiyle olumsuz yanıt veren 29 yaşındaki futbolcu için bu kez Rizespor’un harekete geçtiği kaydedildi.
Oyuncu ve kulübün anlaşması halinde Beşiktaş’ın, transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
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