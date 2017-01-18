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Ç.Rizespor Alman golcü Baumjohann'ı gözüne kestirdi

Leonard Kweuke'nin yanına iyi bir golcü arayan Ç.Rizespor Alman forvet Baumjohann ile görüşüyor.

  • DHA
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Menajeri aracılığı ile Çaykur Rizesporlu yetkililerle görüşen ve transfere sıcak bakan Alexander Baumjohann'ın Hamit Altıntop ve Marko Marin’den yeşil mavili kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
 
Bayern Münih, Schalke, M’gladbach ve K’lautern formalarını giyen tecrübeli oyuncu, Bayern Münih forması altında Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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