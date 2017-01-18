Ç.Rizespor Alman golcü Baumjohann'ı gözüne kestirdi
Leonard Kweuke'nin yanına iyi bir golcü arayan Ç.Rizespor Alman forvet Baumjohann ile görüşüyor.
- DHA
Menajeri aracılığı ile Çaykur Rizesporlu yetkililerle görüşen ve transfere sıcak bakan Alexander Baumjohann'ın Hamit Altıntop ve Marko Marin’den yeşil mavili kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Bayern Münih, Schalke, M’gladbach ve K’lautern formalarını giyen tecrübeli oyuncu, Bayern Münih forması altında Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.