Aykut Ferah: Hamit Altıntop ile ilgilenmiyoruz
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra adı Bandırmaspor, Akhisarspor ve Ç.Rizespor'la anılan Hamit Altınop hakkında 'Ç.Rizespor'a imza attı' haberlerinin ardından kulübün basın sözcüsü Aykut Ferah'tan kısa bir açıklama geldi. Hamit Altıntop ile ilgilenmediklerini belirten Ferah, 'Hamit Altıntop'u transfer etmeyi düşünmüyoruz, biz yurt dışından bir forvet bir de orta saha alacağız' dedi.
Levent GÜLTEKİN / StarSpor
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