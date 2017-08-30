Crystal Palace, Cenk Tosun için Beşiktaş'a tam 10 milyon pound teklif etti

Newcastle United ile Crystal Palace, Cenk Tosun için rekabete girdi. İlk davranan Crystal Palace, Beşiktaş'a 10 milyon pound'luk teklifte bulundu.

İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon euro teklif yaptı. Yönetim, gelen bu teklifin ardından çizilecek yol haritasını kendi arasında görüşüyor.

Vida ve Sosa transferleri Cenk Tosun'da yaşanacak gelişmelere bağlı.

(Skorer)