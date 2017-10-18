Crystal Palace, Cenk Tosun için tekrar nabız yokluyor

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Premier Lig'in son sırasında yer alan Crystal Palace, Monaco - Beşiktaş maçının ardından Cenk Tosun'ı iyice gündemine aldı.

Palace teknik direktörü Roy Hodgson'ın Monaco maçında iki gol birden atan Cenk Tosun'u transfer etmeyi çok istediği belirtildi. Takımın as forveti Christian Benteke'nin uzun süren sakatlığının ardından sahalara nasıl geri döneceğini bilemeyen Hodgson'un Benteke'nin tekrar sakatlanması halinde mutlaka bir forvete ihtiyacı duyduğu kaydedildi.

CENK İÇİN 2. TEKLİFE HAZIRLANIYORLAR

Crystal Palace, Cenk Tosun ile yaz transfer döneminin son günlerinde nabız yoklamış ancak Beşiktaş, İngiltere'den gelen teklifi kabul etmemişti.

Crystal Palace, bu sezon Premier Lig'de ilk 7 haftada gol atamadan tüm maçlarını kaybetmiş ve bu alanda Premier Ligi'nin en kötü başlangıcını yaparak rekor kırmıştı. Palace, ardından Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek kötü serisini sonlandırmıştı.

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