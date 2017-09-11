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Crystal Palace, Frank de Boer'le yollarını ayırdı

Premier League'de sezona kötü başlayan, 4 maçından da mağlup ayrılan ve gol de atamayan Crystal Palace'ta, teknik direktör Frank de Boer'in görevine son verildiği belirtildi.

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Londra ekibi, kötü başlangıç nedeniyle Hollandalı teknik adam ile yollar ayrıldı.

Palace'ın, de Boer'in yerine Roy Hodgson'ı getirmeyi düşündüğü ve 70 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Frank de Boer'in Palace macerası 78 gün sürdü. Geçen sezonun başında Inter'in başına getirilen Hollandalı teknik adamın Milano ekibindeki görevi de 85 gün sürmüştü.  47 yaşındaki Frank de Boer'in Premier League'de görevden en erken alınan isim olarak tarihe geçtiği de vurgulandı.

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