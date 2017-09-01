Crystal Palace ödeme konusunda Beşiktaş'ı ikna edemeyince Cenk Tosun Beşiktaş'ta kaldı

Fikret Orman’ın pazarlık gücü, İngilizlere “Pes” dedirtti. 8 milyon pound ile başlayan görüşmeler 12.5 milyon poundda bitti. Ancak bu kez de ödemenin taksitleri konusunda sorun yaşanınca transfer gerçekleşmedi.

Crystal Palace’ın cazip önerisine rağmen Cenk Tosun Beşiktaş’ta kaldı. Birkaç gün önce Crystal Palace’tan milli futbolcu için teklif alan Beşiktaş Yönetimi, yaptığı pazarlıklarla İngilizlere “Pes” dedirtti. 8 milyon pound ile kapıyı açan Palace idarecileri, başkan Fikret Orman’ın sıkı pazarlığı sonrasında teklifi 12.5 milyon pounda çıkardı.

Her iki kulüp, bonservis bedeli konusunda anlaşırken bu kez milli futbolcu, kendisine verilen net 2.5 milyon euroyu beğenmedi. Yapılan görüşmeler sonucunda İngiliz kulübü, Cenk’in parasını da 2 milyon 750 bin euroya çıkardı. Dört yıllık anlaşmaya ‘evet’ diyen Tosun’un İngiltere macerası bu kez başkan Orman’a takıldı.Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Palace’ın bonservis bedelini 24 ayda ödeme teklifini kabul etmedi. Başkan Orman, “Eğer Cenk’i istiyorsanız 12.5 milyon poundu altı ayda ödeyin” restini çekti. Bu gelişme karşısında ne yapacağını bilemeyen İngilizler, birkaç saat düşünme süresi istedi.

Riskin bedeli var

Bu süre içinde bazı yöneticilerin Başkan Fikret Orman’a, “Türk futbol tarihinde ilk kez bir milli oyuncu böyle bir ücrete yurtdışına gidecek. Cenk için bir daha böyle bir teklif bulamayız” dedikleri öğrenildi. Başkan Orman ise “Şampiyonlar Ligi için hazır bir forvet bulmamız zor. Böyle bir riskin bir bedeli olmalı. Bu bedeli ödeyen Cenk’i alır” cevabını verdi. Ardından da Crystal Palace, taksit sayısını kabul ettiremeyince transfer gerçekleşmedi.

(Skorer)