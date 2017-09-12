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Crystal Palace, Roy Hodgson ile anlaşmaya vardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 70 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson ile iki yıllığına anlaştı.

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Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, İngiliz teknik adamla iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
 
Tecrübeli çalıştırıcı Hodgson, İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Inter, Liverpool ve Kopenhag gibi kulüplerde de teknik direktör olarak görev almıştı.
 
İngiliz ekibi, 4 haftası geride kalan ligde gol atamadan tüm maçlarını kaybetmişti. Bu nedenle Cyrstal Palace, sezona başladığı Hollandalı teknik direktör Frank de Boer ile dün yollarını ayırmıştı.

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