Crystal Palace şimdi de Mangala'nın peşine düştü

Cenk Tosun için Beşiktaş'a 10 milyon pound'luk teklifte bulunan Crystal Palace, Manchester City'nin Fransız yıldızı Mangala için de gözünü kararttı.

26 yaşındaki futbolcu için en ciddi teklif, Cenk Tosun'u da kadrosuna katmak isteyen Crystal Palace'tan geldi.

Mangala için 25 milyon poundluk (27 milyon euro) teklifte bulunan Crystal Palace, kadrosunu güçlendirip Premier Lig'deki kötü gidişine bir son vermek istiyor. İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri ise sürüyor.

Daha önce Liverpool, Mangala için teklif yapmış ancak İngiliz ekibi futbolcuyu 30 milyon pound'dan aşağı satmayacaklarını söylemişti.

(Skorer)