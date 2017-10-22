Crystal Palace'ın Cenk Tosun için Beşiktaş'a 25 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı iddia ediliyor

2014-15 sezonunda Gaziantep'ten Beşiktaş'a transfer olduğunda beklentiler büyüktü Cenk Tosun için... Ancak o her sezon üstüne koyarak marka oldu.

İlk sezonunda Demba Ba, ertesi sezon da Mario Gomez'in arkasında adeta staj yapan Cenk, buna rağmen toplam 26 gole ulaşmıştı. 2016-17 sezonunda ise Aboubakar transferine rağmen, Cenk artık başrolde olduğunu gösterdi. 47 maçta 24 gol ve 5 asist ile Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan milli futbolcu, Avrupa transfer piyasasında da adı geçen forvetlerden biri haline geldi.

Sezon başında da Crystal Palace 12.5 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çalmış ancak transferin son günü olması bu hamlenin gerçekleşmesine engel olmuştu. Fakat zaman Beşiktaş ve Cenk'in lehine gelişti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile iyice parlayan Cenk için Palace'ın devre arasında 25 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı haberleri Ada basınına düşerken, İtalyan devi Milan da devreye girdi. Bu rekabetten karlı çıkanın Beşiktaş olacağı da şimdiden belli oldu.

Sabah