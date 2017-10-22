Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Crystal Palace'ın Cenk Tosun için Beşiktaş'a 25 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı iddia ediliyor

Crystal Palace'ın sezon başı 12.5 milyon Euro önerdiği milli golcü, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla fiyatını ikiye katladı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2014-15 sezonunda Gaziantep'ten Beşiktaş'a transfer olduğunda beklentiler büyüktü Cenk Tosun için... Ancak o her sezon üstüne koyarak marka oldu.
 
İlk sezonunda Demba Ba, ertesi sezon da Mario Gomez'in arkasında adeta staj yapan Cenk, buna rağmen toplam 26 gole ulaşmıştı. 2016-17 sezonunda ise Aboubakar transferine rağmen, Cenk artık başrolde olduğunu gösterdi. 47 maçta 24 gol ve 5 asist ile Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan milli futbolcu, Avrupa transfer piyasasında da adı geçen forvetlerden biri haline geldi.
 
Sezon başında da Crystal Palace 12.5 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çalmış ancak transferin son günü olması bu hamlenin gerçekleşmesine engel olmuştu. Fakat zaman Beşiktaş ve Cenk'in lehine gelişti.
 
Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile iyice parlayan Cenk için Palace'ın devre arasında 25 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı haberleri Ada basınına düşerken, İtalyan devi Milan da devreye girdi. Bu rekabetten karlı çıkanın Beşiktaş olacağı da şimdiden belli oldu.
 
Sabah

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA