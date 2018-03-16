CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis: Bu akşam şampiyona karşı oynadık ve kazandık

THY Euroleague’in 26. haftasında CSKA Moskova deplasmanda Fenerbahçe Doğuş’u 81-79 mağlup etti. Maç sonrası konuşan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Fenerbahçe çok iyi başladı. İlk aldığımız molada bir değişiklik yapıp öne geçtik. Son saniye üçlüğüyle Melli bize izin vermedi. Gerçek maç ortamı antrenman gibi olmuyor. Basketbolun güzelliği takım oyunu olması. 3. çeyrekte hücumda çok daha iyiydik. Maç genelinde 18 top kaybı yaptırdık. Serbest atış çizgisine çok fazla gidemedik. Maç sonu skorlar çok yakındı. Ama son molalarda çizdiğimiz seti oyuncular birebir uyguladı. De Colo attı ve kazandık” dedi.

“İstatistikler bakmıyoruz”

İstatistiklere bakmadıklarını belirten Itoudis, “Obradovic benim çok iyi bir dostum. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Diğer takımlarla aramızdaki farkı bilmiyorum. Sadece lideriz onu biliyorum. Bu akşam şampiyona karşı oynadık. Euroleague’nin en büyük özelliği her maçın final maçı gibi olması” şeklinde konuştu.

“Hakemlerle ilgili yorumum yok”

Hakemlerle ilgili yapacağı yorum olmadığını söyleyen Dimitris, “Zor bir iş yapıyorlar. Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sahaya yabancı bir madde atıldığı anda verdikleri tepki alkışı hak ediyor. Sporda birlik olmayı görmek harika” ifadelerini kullandı.