CSKA Moskova Jahovic için devreye girdi

Müthiş futboluyla Göztepe'nin ligde 2. sıraya kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olan Makedon forvet, yurt dışından kulüplerin de dikkatini çekti. Adis Jahovic, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Diğer yandan da talipleri artıyor. CSKA Moskova'nın Jahovic için harekete geçtiği öğrenildi. Rus devinin, sözleşmesi bittikten sonra 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için senelik 1.3 milyon euroyu gözden çıkarttığı öğrenildi.

Adis Jahovic daha önce Rusya'da 2 sene KS Samara formasını giymişti.

(Fanatik)