CSKA Moskova, Khimki'yi devirdi seride 1-0 öne geçti THY Euroleague çeyrek final serisi ilk maçında CSKA Moskova, son periyoda kadar yenik götürdüğü maçta Khimki Moskova'yı 98-95 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.