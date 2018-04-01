Çukur'un Yamaç'ından Beşiktaş yorumu

Beşiktaşlı televizyon yıldızı Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Dergisi'ne çok özel açıklamalarda bulundu. İşte o röportajdan bazı bölümleri sizlerle paylaşıyoruz:

"Mesleğin ne olursa olsun bunu iyi yapmaya çabalaman gerek. Bir takım oyunu bu. Tabii sadece futbol gözüyle bakmayalım. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Basketbol, voleybol, hentbol... Bunların hepsi takım oyunları ve takım olabilmek aslında çok değerli bir şey."

"Çukur, çok değerli bir proje. Yani şöyle; aslında bir mahallenin anlatıldığı, başrolün çukur olduğu bir yapım bu. Bizim en başından beri anlatmak istediğimiz oydu."

"Bir projeyi kabul ederken, heyecanlanmaya ve keyif almaya bakarım. Keyif alabilecek miyim ve beni merak ettirecek mi bu karakter? 'Karaktere bir şeyler katabilir miyim' diye düşünürüm. Karakterin üzerine düşünebilmek isterim."

"Benim Beşiktaş ile ilgili çok sevdiğim bir söz var. Bu tribünde falan da pankartı açılıyor zaten. Biz yendikçe sevgimiz, kaybettikçe sadakatimiz artar' yani böyle bir şey benim anlayışım. Ben yeniyor, yeniliyor diye tutmuyorum bu takımı zaten. Aşk yani BeşiktAŞK."