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Cuma sabahı milli takımdan İstanbul'a dönecek Fernando Muslera, tek idmanla Konyaspor karşısına çıkacak

Galatasaray’da Fernando Muslera yine fedakârlık yaparak Konya’da forma giyecek.

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Galatasaray’ın 1 numarası, yarın sabaha karşı Dünya Kupası Elemeleri’nde Uruguay’ın Bolivya ile oynayacağı maçta ülkesinin kalesini koruyacak. Muslera ardından da uzun bir yolculuğun ardından cuma sabahı İstanbul’a gelecek. Başarılı kaleci sadece cuma akşamı Florya’da yapılacak antrenmanda yer alacak.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından İstanbul’a gelecek olan Uruguaylı file bekçisi, tek idmanın ardından Konya’da Galatasaray’ın kalesini koruyacak. Sarı-kırmızılı sağlık ekibi, Muslera’dan bu yorucu tempodan olumsuz etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldı.

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