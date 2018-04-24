Cumhur Arıcı: Eto'o bize ısrarla 2 yıllık sözleşme imzalatmaya çalıştı

İşte Cumhur Arıcı'nın açıklamaları:

"Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında farklı bir güç dengesi olsa da en azından bir beraberlik alabilir miyiz düşüncesiyle gittik. Erken yediğimiz gol bütün hesapları alt üst etti. 2 gol yiyince, Fenerbahçe gibi bir takıma karşı zorlanıyorsunuz. Maçı da böyle kaybettik. Endişeli miyiz? Evet. Düşme hattının üstünde olsak bile riskimiz var. Bu hafta Trabzonspor, sonra Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarımız var. Maç yapacağımız takımlar düşme hattında ve şampiyonluğa oynuyor. Her maç bizim açımızdan önemli. Son maça işi bırakmak istemiyoruz. Bu maçlar bizim için oldukça önemli.

Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Biz ligin ikinci yarısında iyi işler yaptık. Ortalama 1,5 puanla ligin ikinci yarısında oynadık. Teknik ekip ve futbolcular konusunda endişemiz yok. Onun dışında tabii ki Antalyaspor, ilk yarıda çok ciddi problemler yaşadı. Futbolcularımızın önemli bir kısmı devre arasında ayrıldı. Ama ikinci yarıda toparladık. Hamza Hoca bizim için çok kıymetli. Antalyaspor ligde kalacaktır. Hepimiz buna inanıyoruz.

"Eto'o bize ısrarla 2 yıllık sözleşme imzalatmaya çalıştı"

Eto’o Antalyaspor tarihi için önemli bir futbolcu. Antalyaspor tarihinde en çok gol atmış bir futbolcu. Devre arasında bazı isimleri gönderdik. Eto’o kalsın istedik ama Konyaspor’u tercih etti. Antalyaspor taraftarlarının da o zamandan kalan bir tepkisi oldu. Düşme pozisyonundayken, Eto’o’nun para için gitmesi tepki uyandırdı. Eto’o’nun bizim oyuncularımızı aradığı haberleri de çıkınca taraftar tepki gösterdi. Eto’o’ya gidiş şeklinden ötürü bir kırgınlığımız var. Eto’o kendisini kurtarmaya çalıştı. Bu hoş olmadı. Onun bakış açısı nasıldır bilmem. Bize ısrarla 2 yıllık sözleşme imzalatmaya çalıştı. Biz de lig sonunu görelim dedik. Eto’o da Konyaspor ile anlaştı. Biz bunu çok etik bulmadık."

(Ajansspor)