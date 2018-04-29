Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dağlı'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kübra Dağlı’yı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Dağlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.