Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dağlı'yı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kübra Dağlı’yı tebrik etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kübra Dağlı’yı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Dağlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
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