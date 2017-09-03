Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda şampiyon olan kürek takımını kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan Hafif Kilo Erkekler İki Tek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven'e tebrik telgrafı gönderdi.