Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aferin Muhammed böyle devam et

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Dursun'a tebrik telgrafı gönderdi.

"Aferin Muhammed böyle devam et" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telgrafını gören Muhammet Furkan Dursun, dönüşte kendisini ziyaret edeceğini söyledi.

Diğer taraftan 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun da Finlandiyalı Joni Pekka Komppa'yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı.