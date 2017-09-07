Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aferin Muhammed böyle devam et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Dursun'u kutladı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Dursun'a tebrik telgrafı gönderdi.
 
"Aferin Muhammed böyle devam et" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telgrafını gören Muhammet Furkan Dursun, dönüşte kendisini ziyaret edeceğini söyledi.
 
Diğer taraftan 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun da Finlandiyalı Joni Pekka Komppa'yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana'da poşet dolusu altın böyle yola savruldu

Adana'da poşet dolusu altın böyle yola savruldu

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA