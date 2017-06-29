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Cumhurbaşkanı Erdoğan altın madalya kazanan Ümit Can Güreş'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Güreş'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Ümit Can Güreş'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'de düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Güreş'e tebrik telgrafı gönderdi.

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