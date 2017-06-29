Cumhurbaşkanı Erdoğan altın madalya kazanan Ümit Can Güreş'i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Güreş'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Ümit Can Güreş'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'de düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Güreş'e tebrik telgrafı gönderdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.