Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Futbol Milli Takımımızın finale yükselmesi dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti. Erdoğan, bu akşam oynanacak final maçında Milli Takımımıza da başarılar diledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.