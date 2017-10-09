Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Futbol Milli Takımımızın finale yükselmesi dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti. Erdoğan, bu akşam oynanacak final maçında Milli Takımımıza da başarılar diledi.