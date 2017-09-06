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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu olan Muhammet Furkan Dursun'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Muhammet Furkan Dursun'u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Muhammet Furkan Dursun'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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