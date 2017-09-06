Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu olan Muhammet Furkan Dursun'u tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Muhammet Furkan Dursun'u tebrik etti.