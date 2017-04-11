Cumhurbaşkanı Erdoğan Formula 1'in yeni CEO'sunu kabul etti

2011 yılında ülkemize veda eden Formula 1'in 2018 yılında tekrar dönmesi için önemli adımlar atılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey'i makamında kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Ayrıca TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'da görüşmeye katıldı.

130 ülkede canlı olarak yayınlanan Formula 1 yarışları canlı olarak dünyanın en fazla takip edilen sporlarından birisi. Yapıldığı ülkeye sağladığı tanıtım katkısının milyonlarca dolar değerinde olduğu biliniyor. Bu sene el değiştiren Formula 1 yönetimi Amerikalı Liberty Media'nın eline geçmişti. Bu değişikliğin ardından Formula 1'in daha iyi noktalara gelmesi konusunda adımlar atılmaya başlandı.

Bazı sportfi değişikliklerin ardından zaten F1 pilotları ve Formula 1 fanlarının çok sevdiği istanbulpark'a yarışların geri dönmesi için Chasey Carey ilk adımı attı. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı ancak 2018 yılında Formula 1'in Türkiye'ye dönmesine çok sıcak bakıldığı kulislerde konuşulanlar arasında.