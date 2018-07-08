Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır’a tebrik telgrafı gönderdi.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır’a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
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