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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır’a tebrik telgrafı gönderdi.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır’a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

 

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