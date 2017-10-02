Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği'ne kapılarını açtı
Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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