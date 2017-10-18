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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
 
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.
 
Ampute Futbol A Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla özçekim yaptı.
 
AA

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