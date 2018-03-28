Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Amatörde devrim niteliğinde karar!

SPOR kulüplerinin dört gözle beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7103 sayılı, “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı. Böylece üç büyüklerin amatör branşlara katkısı daha çok olacak. Onaylanan kanunla, kulüplerin amatör şubelerinin desteklenmesi amacıyla yeni düzenleme yapılıyor.

ŞARTLARI BULUNUYOR

Buna göre; Spor Genel Müdürlüğü, TFF ve bağımsız federasyonlara tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının tamamı, kulüplere iade edilecek. Bu tutarlar; sporcu, çalıştırıcılar, seyahat, sağlık, eğitim, harcamaları ile kamplar, müsabaka, malzeme, ekipman, vize, lisans, katılım harcamalarında kullanılacak.

(Akşam)