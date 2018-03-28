Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Amatörde devrim niteliğinde karar!

Futbola yatırılan vergiler, artık amatör şubelerde kullanılmak üzere iade edilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SPOR kulüplerinin dört gözle beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7103 sayılı, “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı. Böylece üç büyüklerin amatör branşlara katkısı daha çok olacak. Onaylanan kanunla, kulüplerin amatör şubelerinin desteklenmesi amacıyla yeni düzenleme yapılıyor.

ŞARTLARI BULUNUYOR

Buna göre; Spor Genel Müdürlüğü, TFF ve bağımsız federasyonlara tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının tamamı, kulüplere iade edilecek. Bu tutarlar; sporcu, çalıştırıcılar, seyahat, sağlık, eğitim, harcamaları ile kamplar, müsabaka, malzeme, ekipman, vize, lisans, katılım harcamalarında kullanılacak. 

(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuryeden akılalmaz tavır! Pizzaya tükürüp cep telefonuna kaydetti

Kuryeden akılalmaz tavır! Pizzaya tükürüp cep telefonuna kaydetti

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA