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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon güreşçi Metehan Başar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 kg'da Dünya Şampiyonu güreşçi Metehan Başar ile bir araya geldi.

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Metehan’ı elde ettiği başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metehan’dan Olimpiyatlarda da altın madalya beklediğini söyledi. Metehan Başar ise çok sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, bu seneki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şampiyon olmayı ama asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. 

Metehan Başar kimdir? 

1991 Sakarya doğumlu Metehan Başar, güreşe babası Kemal Başar sayesinde başladı. Beden eğitimi öğretmeni olan Başar, 2003 yılında Sakarya Erenler spor kulübünde Fehmi sarı İsmail Hakkı pehlivan Bahattin Akyol ile başladığı güreşe 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Zeki Şahin ile devam etti. Orta üçte İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'a geçti. İlk uluslararası madalyasını İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da aldı. 2017 yılında Avrupa şampiyonluğunu finalde kaybetti, yine aynı yıl içinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

En önemli dereceleri şöyle: 

2017/Paris Büyükler Dünya Şampiyonu 

2017 Novi Sad Büyükler Avrupa ikincisi 

Büyükler Avrupa Oyunları Üçüncüsü 

Dünya Üniversiteler Şampiyonu 

Gençler Avrupa ve Dünya üçüncüsü 

Yıldızlar Avrupa üçüncüsü 

Büyükler Dünya Şampiyonu 

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