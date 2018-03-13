Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon güreşçi Metehan Başar'ı kabul etti

Metehan’ı elde ettiği başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metehan’dan Olimpiyatlarda da altın madalya beklediğini söyledi. Metehan Başar ise çok sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, bu seneki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şampiyon olmayı ama asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Metehan Başar kimdir?

1991 Sakarya doğumlu Metehan Başar, güreşe babası Kemal Başar sayesinde başladı. Beden eğitimi öğretmeni olan Başar, 2003 yılında Sakarya Erenler spor kulübünde Fehmi sarı İsmail Hakkı pehlivan Bahattin Akyol ile başladığı güreşe 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Zeki Şahin ile devam etti. Orta üçte İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'a geçti. İlk uluslararası madalyasını İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da aldı. 2017 yılında Avrupa şampiyonluğunu finalde kaybetti, yine aynı yıl içinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

En önemli dereceleri şöyle:

2017/Paris Büyükler Dünya Şampiyonu

2017 Novi Sad Büyükler Avrupa ikincisi

Büyükler Avrupa Oyunları Üçüncüsü

Dünya Üniversiteler Şampiyonu

Gençler Avrupa ve Dünya üçüncüsü

Yıldızlar Avrupa üçüncüsü

Büyükler Dünya Şampiyonu