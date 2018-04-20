Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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