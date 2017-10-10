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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simovic ve Prekazi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile bir araya geldi.

Galatasaraylı efsane isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu sarı-kırmızılı forma hediye ettiler.

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