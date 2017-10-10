Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simovic ve Prekazi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile bir araya geldi.
Galatasaraylı efsane isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu sarı-kırmızılı forma hediye ettiler.
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