Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı sınırı belli bir sayıda tutulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yabancı sınırı konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada;

"Bunu tabii aslında kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Özellikle futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takım'a yansıması. Milli Takım'a yansımada oyun noktasındaki performansı az olduğu için yerli futbolcularımızın Milli Takım'a gidişte de bir defa o sayıyı, gücü yakalayamıyoruz. 'Şu anda kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın?' Hayır, oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı 6'ya, 7'ye çıktığı zaman bu durumda hakikaten neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir, o da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir hem de yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALADI

"Beşiktaş'ın 3-1 gibi bir galibiyetle Türkiye'ye dönmesi büyük bir avantaj. Ama futbolun neticesi 90+uzatmalardır. Türkiye'de rövanşı kaptırmamak suretiyle burada da puanları en güzel şekilde almalı ve 2'de 2 yaparsa 6 puan yapar ve yola güzel devam eder."

"UKRAYNA MAÇINDA YAŞANANLAR..."

"Ukrayna maçında yaşanan keşke olmasaydı. Grup liderini yenmiş olmak hakikaten Eskişehir'de bizim için önemliydi. Bunu başarmak suretiyle şimdi önümüze yeni bir süreç açıldı. İki takım da önemli takımlar."