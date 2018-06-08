Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç açıklaması: Beklenen başarıyı ortaya koyması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Gerçekten Ali bey açık ara bir başarı elde etti. Dün değil evvelsi gün arayıp tebrik ettim. Şimdi yeni dönemde, o da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım.

"Sadece ulusal bazda müsabakalar olmayacak. Zannediyorum, hocayla devam etme gibi bir şeyi var. Aykut Hoca ile devam etmeleri, eksiklerin giderilmesi onların sorunudur. Tüm futbolcularla atılacak adımlarda güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın isteriz"

"Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Orada da Fatih Hoca'nın kendine has üslubu ve ispatlamış olduğu konumu var. Beşiktaş'ta Şenol Hoca zaten tartışılmaz bir durumu var. Kimler gidecek, kalacak bunlar belli değil. Biz de bunları gazetelerden takip ediyoruz."

"Bizim bu kulüplerimiz, Trabzonspor da dahil. Başakşehir de benim takım. Orada da Abdullah Hoca kendisini ispatlamış vaziyette. Başakşehir'in de ulusal, uluslararası bazdaki başarıları bizleri çok çok sevindirecektir."