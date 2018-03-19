Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Kader Yavuz'a tebrik
Polonya’da yapılan Özel sporcular Dünya Kayak şampiyonası Slalomunda Dünya ikinciliği elde eden 19 yaşındaki Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dan tebrik aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle katıldığı törende Özel Sporcu Ayşe Kader Yavuz'u tebrik ederek, başarılar diledi.
Çanakkale ilinde düzenlenen programa katrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Erzincanlı Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz (19), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Yavuz çalışmalarına devam ederek, Türkiye’ye faydalı bir birey olmak istediğini kaydetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.