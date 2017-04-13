Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'a ilişkin de açıklamalar yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş sözleri;

Orada Erdoğan yok maç Fransa'da oynanıyor. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Beşiktaş bugün Quaresma hariç full sahada. Şenol hocamızla iyi bir performans yakaladı. İyi de kadroları var. Biz buna futbolda ısırmak deriz. Isıran kadrosu var hırslı kadrosu var. Beşiktaş şu dakikada gol yedi bundan sonra ne olur Beşiktaş için bu söylenmez. Beşiktaş 90+ uzatma son ana kadar her türlü neticeyi koparabilir. Onun için ben hepsini kutluyorum. Hele hele şampiyonlar liginde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah bugün Lyon'dan iyi bir netice ile dönerse inşallah rövanşında da gereği yapılır bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en iyi noktada temsil eder.