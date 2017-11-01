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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a destek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Monaco maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden izledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş ile Monaco, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da izledi.

Bu arada mücadeleyi geçen sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve şu anda Göztepe'nin teknik direktörlüğünde bulunan Tamer Tuna ile Bursaspor çalıştırıcısı Paul Le Guen de izleyenler arasında yer aldı.

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