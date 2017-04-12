Ergin Ataman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük G.Saray projesini açıkladı

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, geçen sezon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerinde, Cumhurbaşkanı tarafından önerilen projeyi anlattı ve G.Saray'ın büyüme modelinin F.Bahçe-Doğuş modeli gibi bir birleşmede olduğunu söyledi:

"Geçen yıl EuroCup'ı kazandıktan sonra özellikle Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğimizde toplantıda 'Türk Telekom'la bir birleşme sağlanabilir mi?' diye bir sondaj yapıldı. Fakat bu daha sonra hiç gelişmedi.

Cumhurbaşkanımız da buna sıcak yaklaştı ama onun bunlarla uğraşacak hali de yok. Bunu geliştirecek olan Türk Telekom ile bizim yönetim olacaktı ama olmadı. Böyle bir temas oldu. Ben ciddi bir çaba sarf ettim. Ama karşı taraftan bir şey gelmedi. Biz G.Saray olarak bunu istiyoruz ve birleşmeye açığız.

Başkanımız küçülmeyi istemez

Şimdi G.Saray 15 bin kişilik salon yapacak. Bu G.Saray'ın önümüzdeki dönemde basketbolda geri adım atmayacağının göstergesi... Başkanımız Dursun Özbek basketbolu ikinci plana atmayı düşünse böyle bir salonu yapmaz. Camia takıma destek vermeli... Küçülmek çözüm değil, doğrusu kaynak yaratıp daha da büyümek olur."

6 milyon açık var

Ataman, bütçe hakkında şu bilgiyi verdi:

"Bizim bu seneki toplam bütçemiz her şey içinde vergiler dahil, yaklaşık 12 milyon dolar. 6 milyon dolarlık bir gelir var. 6 milyon dolarlık bir açığımız oluşuyor. F.Bahçe'de bu açığın 2-3 kat fazla olduğunu tahmin ediyorum."

Para konusunda çok rahatsızım!

Ataman, "Bizim hedefimiz şampiyonluk. G.Saray'da geçen yıl da futbol takımımız sonuca ulaşamadı ligde ama biz EuroCup'ı kazanarak camiaya bir moral verdik. G.Saray'ı ayakta tuttuk. Sürekli olarak Galatasaray'da basketboldaki harcanan paranın konuşulması beni çok rahatsız ediyor." İfadelerini kullandı.

Eurocup ruhu şampiyon yapar

Ataman sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonluğa inanıyoruz. Taraftar desteğine ve morale ihtiyacımız var. EuroCup'ı alırken çok büyük bir sinerji vardı. Yönetim, taraftar, sporcu hep birlikte inandık ve kazandık. Şimdi bu kay bolmuş gözüküyor. İhtiyacımız olan tek şey bunun geri gelmesi."