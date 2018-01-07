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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenk Tosun'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan futbolcu Cenk Tosun'u telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

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