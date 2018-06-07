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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Buse Tosun'a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun'u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Tosun'a tebrik telgrafı gönderdi.

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