Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Hırvatistan maçının ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlıları kutladı ve başarı nedeniyle tebrik etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hırvatistan maçının ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlıları kutladı ve başarı nedeniyle tebrik etti.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Hırvatistan mücadelesini tribünden izledi. Bakan Bak dışında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile birlikte TFF yöneticileri de karşılaşmayı şeref tribününde seyretti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eren Bülbül için hazırlanan billboard nasıl kırıldı?

Eren Bülbül için hazırlanan billboard nasıl kırıldı?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA