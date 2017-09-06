Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Hırvatistan maçının ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlıları kutladı ve başarı nedeniyle tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Hırvatistan mücadelesini tribünden izledi. Bakan Bak dışında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile birlikte TFF yöneticileri de karşılaşmayı şeref tribününde seyretti.