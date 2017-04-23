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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i kutladı.

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Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Demren'e tebrik telgrafı gönderdi.      

 

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