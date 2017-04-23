Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i kutladı.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Demren'e tebrik telgrafı gönderdi.
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